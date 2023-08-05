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أمرابط ينتظر التحرك الحاسم من مانشستر يونايتد

الأحد 06 أغسطس 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمرابط ينتظر التحرك الحاسم من مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

ينتظر النجم المغربي سفيان أمرابط مع إدارة ناديه فيورنتينا تحركاً جاداً من نادي مانشستر يونايتد لحسم مسألة انتقاله إلى هُناك.

وأبدى نادي مانشستر يونايتد اهتماماً بالنجم المغربي الذي قدم مستويات خيالية مع أسود أطلس خلال كأس العالم في قطر 2022.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن إدارة نادي فيورنتينا تنتظر أن يُقدم نادي مانشستر يونايتد عرضاً رسمياً من أجل حسم الصفقة بشكلٍ رسمي.

وكانت تقارير محلية إيطالية وإنجليزية قد أكدت على أن مانشستر يونايتد ينتظر حسم صفقتي أونانا وراسموس هويلوند قبل أن يتقدم بعرضٍ رسمي لضم أمرابط.

وسيحتاج اليونايتد حالياً إتمام صفقتي بيع فريد ودوني فان دي بيك قبل أن يُنجز صفقة أمرابط.

وأكد تقرير لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية على أن إدارة فيورنتينا أبلغت إدارة اليونايتد باستعدادهم لإتمام الصفقة بمقابل مالي قدره 25 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين كمُتغيرات ذات صلة بحوافز تتعلق بالأداء.

ويبلغ أمرابط من العُمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وينتهي تعاقده مع الفيولا في يونيو 2024.

#أمرابط #مانشستر يونايتد #فيورنتينا

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