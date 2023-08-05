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الهلال يعود بعرض ضخم لضم أوسيمين

الأحد 06 أغسطس 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال يعود بعرض ضخم لضم أوسيمين



وكالات / سما /

لم يفقد نادي الهلال السعودي الأمل في التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، من نادي نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لذلك تحرك الزعيم وتقدم بعرض ضخم على طاولة نسر البارتينوبي.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، بأن الهلال عرض على أوسيمين التوقيع على عقد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يصل إلى مليون يورو، لكن يبدو أن اللاعب ينوي رفض العرض والتوقيع على عقد جديد مع نابولي.

وسجل النسر النيجيري 26 هدفاً في 32 مباراة مع نابولي في الموسم الماضي، ويرتبط مع الإدارة بعقد ينتهي في يونيو 2025، والتقى وكيل أعماله في أكثر من مناسبة مع رئيس النادي، أوريليو دي لاورنتيس، من أجل تجديد العقد.

وأوضحت شبكة فوتبول إيطاليا أن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، لا ينوي الانتقال للدوري السعودي في هذا الوقت من مسيرته الكروية، علماً بأن نابولي دفع 75 مليون يورو للتعاقد معه من ليل الفرنسي في 2020.

وبخصوص نقطة الخلاف بين اللاعب والإدارة بشأن العقد الجديد، أشارت الشبكة المذكورة إلى أنها متعلقة بقيمة الشرط الجزائي، حيث يريد وكيل اللاعب جعلها عند 110 مليون يورو، في حين يريد رئيس النادي جعل قيمة فسخ العقد 150 مليون يورو.

#فيكتور أوسيمين #الهلال #نابولي

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