نيمار يشعل تقارير برشلونة بتصرف مثير!

وكالات / سما /

أشعل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التقارير الصحفية التي تربطه بالرحيل عن سان جيرمان والعودة من جديد لفريقه السابق، برشلونة الإسباني، بتصرف مثير.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت، اليوم السبت، بأن نيمار اتجه إلى حذف تعريفه كلاعب في صفوف باريس، في ملفه الشخصي عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو شيء يعتبر غريباً بالنسبة للاعب نشيط للغاية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت الصحيفة بأن هناك تأكيدات من مصادر مقربة من باريس أن اللاعب سيغادر هذا الصيف ويعود من جديد إلى البارسا، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اللاعب، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، بالعودة من جديد لأحضان البلوجرانا.

وكان نيمار ينشط في صفوف برشلونة قبل أن يخرج من الباب الخلفي بعد فسخ عقده مع الإدارة بدفع قيمة الشرط الجزائي التي كانت تبلغ 222 مليون يورو قبل نحو ست سنوات، ليلعب منذ ذلك الحين بألوان النادي الباريسي.

ورغم صعوبة فكرة عودة نيمار إلى برشلونة، إلى أن اللاعب البرازيلي سيكون عليه التضحية بجزء كبير من راتبه السنوي من أجل تذليل العقبات في طريق عودته من جديد للكامب نو.