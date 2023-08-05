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مبابي منفتح لخيار مزاملة محمد صلاح في الموسم الجديد!

الأحد 06 أغسطس 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي منفتح لخيار مزاملة محمد صلاح في الموسم الجديد!



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أمس السبت، النقاب عن إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي للعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الجديد، في الوقت الذي يرتبط فيه اللاعب بالرحيل عن ناديه، باريس سان جيرمان الفرنسي.

شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية أفادت بأن مبابي، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، منفتح لفكرة الانتقال إلى ليفربول لمدة موسم واحد فقط بنظام الإعارة، حتى يونيو 2024، ثم ينتقل بعدها لريال مدريد الإسباني كلاعب حر.

وأوضحت الشبكة أن ليفربول هو الوجهة المفضلة لمبابي حال اضطر لفكرة المغادرة بنظام الإعارة فقط، علماً بأن اللاعب يعشق النادي الإنجليزي ولا يمانع فكرة الدفاع عن ألوانه في الموسم الجديد.

ولتمويل الصفقة، ينوي رعاة ليفربول مساعدة النادي مالياً من أجل الحصول على خدمات اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وتذليل كل العقبات المالية في طريق وصوله إلى أنفيلد رود.

فكرة ارتباط ليفربول بضم مبابي والجمع بينه وبين المصري محمد صلاح في خط الهجوم، ظهرت قبل عدة أيام في وسائل إعلام مختلفة في إنجلترا، ما جعل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يسخر من الأمر بسبب التكاليف الباهظة لجلب اللاعب، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية عمل أحد الأشخاص في النادي على منحه مفاجأة مدوية في الميركاتو الصيفي.

#محمد صلاح #كيليان مبابي #ليفربول #باريس سان جيرمان

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