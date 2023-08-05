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الشرطة تضبط كميات من الحبوب المخدرة في نابلس

الأحد 06 أغسطس 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على 5 أشخاص مشتبه فيهم بحيازتهم حبوب مخدرة وأدوية غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة باستخدامها، ويشتبه أنها مهربة في مدينة نابلس.

 

وبحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد متابعة دقيقة قام بها فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة نابلس، تم ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة بأنواع مختلفة وضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة الفلسطينية.

 

وأشارت، إلى أن أحد المشتبه فيهم من سكان محافظة قلقيلية وقد أحيلت المعلومات لشرطة محافظة قلقيلية والتي قامت بتفتيش منزله وضبط كمية كبيرة من الحبوب التي يشتبه أنها مخدرة وأدوية وعقاقير ومواد يشتبه أنها حقن المورفين المخدرة وخلال المهمة تم ضبط كميات كبيرة من حليب الأطفال والأدوية منتهية الصلاحية وتسليمها للضابطة الجمركية جهة الاختصاص.

 

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#نابلس #الشرطة #الحبوب المخدرة

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