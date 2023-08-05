الاتصالات تطلق خدمة الصراف الآلي لموظفي غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، اليوم الأحد، بالتعاون مع بنك الإنتاج الفلسطيني عن إطلاق بطاقة صراف آلي جديدة للموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من بنك البريد لتحسين وتسهيل إجراءات السحب النقدي للموظفين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي في تقليل بشكل ملموس حالة ازدحام الموظفين أثناء استلامهم لرواتبهم.

وأضافت أن البطاقة الجديدة تشمل ميزة سحب الراتب، حيث بإمكان الموظفين الاستفادة من الصرافات التابعة لبنك الإنتاج الفلسطيني المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

وأشارت أنها تعمل بشكل متواصل على تعزيز التكنولوجيا المصرفية والتشاركية مع القطاع الخاص وذلك انسجاما مع الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2023م.

كما دعت الوزارة الموظفين الراغبين بالاشتراك في خدمة بطاقة الصراف الآلي للدخول على واتباع الخطوات المطلوبة للحصول على البطاقة.