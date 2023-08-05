رام الله / سما /

تصدر ارتقاء شاب من قرية رمانة بمحافظة جنين برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب من رمانة ومقتل عنصر أمن لبلدية تل أبيب بعملية إطلاق نار

- مقتل شاب خلال شجار في مخيم شعفاط ومصرع آخر جراء حادث سير قرب عطارة

- الرئيس يهنئ رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

- إصابات إثر عدوان للمستوطنين على قرية التوانة والاحتلال يطلق النار صوب مركبة قرب مدخل ترمسعيا

- تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في برقة

- نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. من سجناء إلى قصص نجاح خلف الأسوار

- تظاهرة في باقة الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

- الشيخ يطالب المجتمع الدولي باعتبار حزب "بن غفير" حزبا إرهابيا

- فصائل في منظمة التحرير: من حق شعبنا في غزة ممارسة حقه في التظاهر ضد سياسة "حماس"

* "الأيام":

- مقتل إسرائيلي وإصابة آخر خلال عملية إطلاق نار في تل أبيب واستشهاد المنفذ

- تشييع حاشد لجثمان الشهيد قصي معطان

- مقتل شاب وإصابة 3 آخرين خلال شجار في مخيم شعفاط

- الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم العروب وطفلا من البلدة القديمة في القدس

- الجيش اللبناني ينفي التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

- إصابات إثر هجوم للمستوطنين على قرية التوانة

- الاحتلال يطلق النار صوب مركبة قرب ترمسعيا

- إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ31 على التوالي

* "القدس":

- شهيد في عملية وسط تل أبيب ومقتل عنصر أمن إسرائيلي وإصابة آخرين

- تشييع الشهيد قصي معطان واعتداءات للمستوطنين في الاغوار والتوانة

- تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- إعلام إسرائيلي: كفاءة الجيش تتبدد.. وتراجعه يلامس كافة الجبهات

- مستوطن من حزب "بن غفير" شارك بقتل الشهيد معطان في برقة

- السعودية تستضيف محادثات بشأن الحرب الروسية- الأوكرانية

- المطالبة باعتبار حزب بن غفير إرهابيا