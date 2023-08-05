الجهاد الإسلامي تستنكر الزج باسمها في الهجمات على مقرات الأجهزة الأمنية

غزة/ سما /

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، الأحد، محاولات الزج باسمها في حوادث اطلاق النار التي تتعرض لها مراكز ومقرات السلطة وأجهزتها الأمنية بالضفة الغربية.



وعبرت الحركة في بيان لها، عن رفضها لهذه المحاولات والادعاءات الباطلة، كما وصفتها، مؤكدةً أن "بوصلتنا واضحة وأن قتالنا ضد العدو الصهيوني وسلاحنا مصوب نحو رأس العدو وصدره". وفق نص بيانها.

وحذرت من أن هذه "الادعاءات الباطلة والمحاولات المكشوفة التي تهدف إلى تبرير سياسات وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية ضد مجاهدينا الذين يتعرضون للاعتقال والملاحقة". بحسب بيانها.