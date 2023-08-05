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"الكابنيت" الإسرائيلي يلتئم اليوم لتعزيز السلطة الفلسطينية

الأحد 06 أغسطس 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابنيت" الإسرائيلي يلتئم اليوم لتعزيز السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم الأحد، لبحث العديد من القضايا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الاجتماع سيركز على بحث الضرر الذي قد يلحق بالجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الخلافات حول التشريعات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب الوضع على الحدود اللبنانية، والوضع في الساحة الفلسطينية بشكل عام، والعلاقة مع الإدارة الأميركية في ظل عدم وصول دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه من المتوقع أن يتم المصادقة على خطوات مهمة لتعزيز السلطة الفلسطينية.

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