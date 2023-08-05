طقس فلسطين: حر آب الطبيعي مُستمر

رام الله/سما/

قال الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم السبت، إنه "لا جديد يُذكر، حر آب الطبيعي مُستمر، وموجات الحر الشرسة ما زالت مُستبعدة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة غدا الأحد وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين . ويسود خلال النهار جو صيفي حار وضمن الإطار الطبيعي في الجبال العالية والمتوسطة. بينما تسود الأجواء الحارة الى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والغورية. والله تعالى أعلى وأعلم.

والاثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. الجو سيكون حاراً نهاراً ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر . ونسمات هواء عليله في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما الثلاثاء، تبقى الحرارة دون تغير يذكر وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات مئوية وأجواء حارة نهاراً . ومع ساعات بعد العصر والمساء الأولى تتحول الأجواء الى الإعتدال والإنتعاش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.