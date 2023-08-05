إصابات إثر هجوم للمستوطنين على قرية التوانة جنوب الخليل

الخليل/سما/

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، المزارعين وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين من مستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا المزارعين وأهالي قرية التوانة ودمروا مزروعاتهم بحماية قوات الاحتلال، مشيرا إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حافظ الهريني (19 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب.

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