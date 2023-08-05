ادارة بايدن تنقل رسالة إلى حكومة نتنياهو حول التسهيلات للفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم السبت، بأن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلت رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول منح التسهيلات للفلسطينيين.

ووفق القناة، فإن ادارة بايدن تتوقع أن توافق حكومة نتنياهو غداً في جلسة امجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، على منح تسهيلات للفلسطينيين، وعدم الترويج لمشروع قانون يهدف إلى اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية كتعويض لعائلات إسرائيلية أصيب أو قتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية.

وحسب ما ورد في موقع "واللا" الإلكتروني، فإن جلسة الكابينيت المقرر لها الأحد من أجل المصادقة على خطوات اقتصادية تهدف إلى تقوية السلطة الفلسطينية، ستتناول الأحداث والتصعيد إزاء أحداث نهاية الأسبوع من بينها استشهاد الفتى من برقة بنيران مستوطنين.