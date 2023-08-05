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التعرف على هوية منفذ عملية تل أبيب والكشف عن وصيته

السبت 05 أغسطس 2023 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعرف على هوية منفذ عملية تل أبيب والكشف عن وصيته



تل أبيب/سما/

تم التعرف، مساء اليوم، على هوية منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة تل أبيب والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن منفذ عملية تل ابيب البطولية هو المجاهد كامل أبو بكر الملقب بـ"أبو دجانة" من قرية رمانة غرب مدينة جنين أحد مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وهو مطارد للاحتلال منذ نحو سنة ونصف.

وذكرت مصادر عبرية أن أبو بكر كان يحمل رسالة مكتوبة، بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصية منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" كامل أبو بكر:

#كامل ابو بكر جنين #كامل ابو بكر

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