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استشهاد المنفذ.. إصابة مستوطن بجروح حرجة في عملية إطلاق نار بتل أبيب (فيديو)

السبت 05 أغسطس 2023 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد المنفذ.. إصابة مستوطن بجروح حرجة في عملية إطلاق نار بتل أبيب (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أصيب مستوطن إسرائيلي (40 عاما) بجراح حرجة جراء تعرضه لعملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب مساء السبت، فيما استشهد منفذ العملية متأثرا بجروحة التي أصيب بها وهو الشاب كامل أبو بكر (27عاما) من قرية رمانة غرب جنين.

وقالت تقارير إسرائيلية إن "المنفذ أطلق النار على مراقبين للبلدية، ما أسفر عن إصابة أحدهما فيما أقدم آخر على إطلاق النار عليه وتحييده".


وأضافت التقارير الإسرائيلية أن "اثنين من مراقبي البلدية اللذين استقلا دراجة نارية ركنا إلى جانب شخص عربي أثار شبهاتهما، وفي أعقاب ذلك أشهر المشتبه مسدس وأطلق النار نحوهما ما أسفر عن إصابة أحدهما بجراح حرجة، فيما أطلق الآخر النار عليه".

وذكرت التقارير أن المنفذ القادم من جنين، كان يحمل رسالة مكتوبة بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها "تلقينا بلاغا حول عملية إطلاق نار في شارع ’مونتيفيوري’ بتل أبيب، أسفرت عن إصابة شخص وجرى نقله لاستكمال تلقي العلاج".


وأضافت أنه "جرى تحييد المنفذ وقد تلقى العلاج على يد طاقم طبي في المكان".

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة إلى المكان، فيما وصل مفتش عام الشرطة، يعقوب شبتاي، إلى المكان.

     

#اسرائيل #تل ابيب

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