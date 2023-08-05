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غرق قاطرة مصرية في قناة السويس إثر تصادمها بناقلة نفط

السبت 05 أغسطس 2023 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرق قاطرة مصرية في قناة السويس إثر تصادمها بناقلة نفط



القاهرة/سما/

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND  والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة  ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم هونج كونج، مع القاطرة “فهد” إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.


ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.


وأضاف بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة” إنقاذ ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

#مصر

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