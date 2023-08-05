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حماس: قادة سرايا القدس الشهداء ساهموا في تعزيز العمل المقاوم المشترك

السبت 05 أغسطس 2023 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قادة سرايا القدس الشهداء ساهموا في تعزيز العمل المقاوم المشترك



غزة/سما/

استذكر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ببالغ الفخر والاعتزاز قادة سرايا القدس الكبار الشهيد القائد تيسير الجعبري والشهيد القائد خالد منصور في ذكرى استشهادهما الأولى وكل شهداء السرايا وشهداء شعبنا الفلسطيني الذي رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين في معركة "وحدة الساحات".

وأكد قاسم اليوم السبت أن الشهداء الأبرار كان لهم دور كبير في تعزيز العمل المشترك مع فصائل المقاومة كافة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عزالدين القسام في كل الساحات تعزيزا لنهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الفاشي الذي سيزول عن أرضنا ومقدساتنا بوحدة المقاومين وعزمهم وإرادتهم الصلبة.

#حماس #سرايا القدس

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