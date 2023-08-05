الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

القدس المحتلة/سما/

صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة، وإيداع 622 وحدة استهدفت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في يوليو/تموز الماضي.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان إن سلطات الاحتلال طرحت الشهر الماضي ما مجموعه 33 مخططا هيكلياً، وجرى خلالها المصادقة على بناء 310 وحدات استيطانية وإيداع حوالي 622 وحدة استهدفت نحو 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

وذكرت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" بالمنظمة أن إسرائيل أصدرت الشهر الماضي 139 اخطارا لهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت فلسطينية، في ارتفاع قياسي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة خلال المرحلة القادمة بحجة عدم الترخيص.

كما أشارت هذه الهيئة إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية الشهر الماضي بلغت 41 عملية هدم منازل و44 عملية هدم منشآت تجارية تركزت في محافظتي الخليل وشرق القدس.

وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة -في بيان- أن مجلس المستوطنات (يشع) يلعب دورا في السطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي للمشاريع الاستيطانية، مثل المناطق الصناعية التي تخدم المستثمرين الإسرائيليين.

وأوضح بيان المكتب أن هناك مخططا إسرائيليا لبناء منطقة صناعية جديدة أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة على مساحة 2700 دونم، يفترض أن تضم مصانع بالقرب من مناطق سكنية في الضفة المحتلة.