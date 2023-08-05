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"حزب الله"ينشر توثيقًا جديدًا لتحرّكات هاليفي على الحُدود اللبنانية (فيديو)

السبت 05 أغسطس 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله"ينشر توثيقًا جديدًا لتحرّكات هاليفي على الحُدود اللبنانية (فيديو)



بيروت/سما/

نشر صحفي مقرب من حزب الله، توثيق جديد مدته 20 ثانية شوهد فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في جولة بالمنطقة الشمالية أمس، وجاءت التغريدة بالعبرية: "نراكم من لبنان".

 كما نشر الصحفي توثيق مماثل في الشهر الماضي، في جولة أخرى قام بها رئيس الأركان.

وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، جولة على طول الحدود اللبنانية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الجنرال هاليفي قام بجولة ميدانية على طول الحدود مع لبنان، وكان يرافقه في تلك الجولة قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل العسكرية، شاي كلبر.

يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع الأحد المقبل، وسيركز على ما وصفها "التهديدات على الجبهة الشمالية".

#حزب الله لبنان

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