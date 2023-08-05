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"الخارجية": الوفد الفلسطيني الكشفي المشارك في كوريا الجنوبية بخير وبصحة جيدة

السبت 05 أغسطس 2023 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": الوفد الفلسطيني الكشفي المشارك في كوريا الجنوبية بخير وبصحة جيدة



رام الله/سما/

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، متابعتها لأوضاع الوفد الكشفي الفلسطيني المشارك بالجامبوري في كوريا الجنوبية، إثر تعرض عدد من المشاركين لإصابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان، اليوم السبت، إن الوزارة تتابع ذلك بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسفارة دولة فلسطين لدى اليابان ومكتب تمثيل جمهورية كوريا لدى دولة فلسطين.

وأضاف السفير الديك أن الوفد الفلسطيني يتكون من 27 شخصا، وما زالوا مشاركين في المخيم والألعاب، وهم جميعا بخير وبصحة جيدة.

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#الخارجية الفلسطينية

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