"شؤون اللاجئين": استمرار الجهود لجسر الفجوة المالية التي تعاني منها "الأونروا"

رام الله / سما /

أعرب وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام، عن أمله في أن تتمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من تجاوز الأزمة المالية التي تعصف بميزانيتها في أقرب وقت ممكن.

وأشار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إلى استمرار الجهود على مختلف المستويات أمميا ودوليا من قبل مفوض عام "الأونروا"، مع الدول المانحة ووزراء خارجية دول: فلسطين، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، في محاولة لجسر الفجوة المالية، وتمكين الوكالة من تقديم خدماتها للاجئين.

وأكد حمام أن المطلوب حاليا هو حشد الطاقات لحث الدول على الالتزام بدفع مساهمتها المالية، خاصةً ان استمرار عمل وكالة الأونروا يعتبر جزءا من اعتراف المجتمع الدولي بقضية اللاجئين.