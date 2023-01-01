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الاحتلال ينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

السبت 05 أغسطس 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت ، حواجز عسكرية جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً قرب دوار عرابة، ومدخل يعبد وآخر بين بلدتي مسلية وقباطية، وفي منطقة الجربة بالقرب من قباطية.

أوضحت المصادر، أنه نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، كمائن بين كروم الزيتون، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية.

وفي الإطار، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين في محيط بلدات قباطية ومسلية، ومركة، واقتحمت بلدة عرابة وداهمت عدة أحياء فيها.

#جنين #الاحتلال

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