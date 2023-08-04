صحيفة عبرية: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تناقش سيناريو انهيار النظام في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية عقدوا مؤتمرا طارئًا ، لبحث أمر يتعلق بالنظام الإسرائيلي .



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حوالي 100 من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية عقدوا مؤتمرًا طارئًا ناقشوا فيه أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في حالات انهيار النظام في إسرائيل.



وبحسب الصحيفة العبرية، ناقش المجتمعين أساليب العمل، خاصة في حالة اتخاذ قرار بعدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن أعضاء "الكنيست" من "الحريديم" هددوا بتفكيك الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو .



وبحسب وسائل الإعلام، فإنّ أعضاء "الحريديم" أنهوا في الأسبوع الماضي مؤتمر الصيف للجلسة الأولى لـ"الكنيست" دون سن قانون التجنيد الذي وعدوا به ناخبيهم.



يأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.



ومنذ 30 أسبوعا، تشهد "إسرائيل" احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.