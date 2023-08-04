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النيابة العامة تنشر آخر مستجدات شركة "إيليت"

السبت 05 أغسطس 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تنشر آخر مستجدات شركة "إيليت"



غزة / سما /

تحدثت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت، حول آخر مستجدات التحقيق بقضية شركة "إيليت" المتهمة بالنصب والاحتيال على آلاف المواطنين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي، في تصريحات لإذاعة "الأقصى"، إن تأخر ملف قضية شركة إيليت كانت لصالح المجني عليهم، وذلك بسبب حرص النيابة العامة على جمع الممتلكات الخاصة بالشركة وبيعها بالمزاد العلني.

وأكد السوسي، أن النيابة العامة تسعى للحصول على القدر الأكبر من الأموال وممتلكات الشركة حتى يتم رد الجزء الأكبر للمواطنين. 

وأضافت: "أي مواطن يشعر أنه تعرض للظلم من النيابة العامة يحق له أن يقدم  تظلم في نظام الباب المفتوح ورد المظالم في النيابة العامة".

وبما يتعلق بحادثة وفاة أبو قوطة، قال السوسي إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة وفات شادي أبو قوطة وأحالت الملف إلى الجهات المختصة بعد أن ثبت اتهام أربعة أشخاص".

#إيليت #النيابة بغزة #غزة

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