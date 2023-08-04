  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

السبت 05 أغسطس 2023 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل 5 أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

 والأسرى المضربون، هم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، وكايد الفسفوس.

وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحة" نقلت الأسرى حمدان، وخليل، وخضر، وربايعة إلى زنازين سجن "نفحة"، عقب إعلانهم للإضراب في 30 تموز/ يوليو المنصرم.

وأضاف، أن الأسير حمدان (29 عاما) من بلدة برقة شمال غرب نابلس، معتقل منذ 4/10/2022، أما ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون جنوب جنين، معتقل منذ 8/2/2023، وهذا هو الاعتقال الأول الذي يتعرض له.

وبين أن الأسير خضر (25 عاما)، من مخيم الأمعري جنوب رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وأمضى سابقا 14 شهرا في سجون الاحتلال، وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة أعيد اعتقاله مجددا، أما الأسير خليل (23 عاما) من مخيم الفارعة جنوب طوباس، معتقل منذ 17/5/2022.

وأوضح أن الأسير الفسفوس (34 عاما) القابع في سجن "النقب"، من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي.

وأكد نادي الأسير، أن الأسرى الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ولا يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضالي، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

#الاعتقال الإداري #الأسرى #سجون الاحتلال #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"

لهذا السبب .. رسائل إسرائيلية للسعودية تطالبها بسرعة التوصل لاتفاق تطبيع بينهما

3 اعتبارات إسرائيلية لنتنياهو قبل أن يساوم مع قبرص على حقل "أفروديت"

بولتون يحذر أمريكا من كابوس ينتظرها

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

مسؤول إسرائيلي: "أوسلو" كان مؤقتا سيليه اتفاق سلام دائم منعه نتنياهو

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

العام الدراسي

التربية والتعليم تُعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة الليلة

1335857106

شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة

photo_2023-08-04_20-31-59

فيديو: إصابة شابين بإطلاق نار في جنين

5eQvv

صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية