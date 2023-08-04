  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 05 أغسطس 2023 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (30 يوليو – 4 أغسطس 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي عدد المغادرين عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (13806) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوافدين (12814) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (13673) مواطنًا، و(98) أجانب، و(35) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (12640) مواطنًا، و(93) أجنبيًا، و(71) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (10) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #ايرز

الأكثر قراءة اليوم

صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"

لهذا السبب .. رسائل إسرائيلية للسعودية تطالبها بسرعة التوصل لاتفاق تطبيع بينهما

3 اعتبارات إسرائيلية لنتنياهو قبل أن يساوم مع قبرص على حقل "أفروديت"

بولتون يحذر أمريكا من كابوس ينتظرها

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

مسؤول إسرائيلي: "أوسلو" كان مؤقتا سيليه اتفاق سلام دائم منعه نتنياهو

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

العام الدراسي

التربية والتعليم تُعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة الليلة

1335857106

شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة

photo_2023-08-04_20-31-59

فيديو: إصابة شابين بإطلاق نار في جنين

5eQvv

صواريخ الضفة تثير ذعر جنرالات "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية