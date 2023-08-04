فريق أطفال غزة يتوّج ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم

غزة / سما /

اختتمت بطولة النرويج الدولية لكرة القدم بمشاركة ثلاثة فرق فلسطينية، وتمكن فريق أطفال غزة من الظفر باللقب، وحل في المركز الأول في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق هوك النرويجي.

كما مثل فلسطين في البطولة فرق ذكور رواحل من طولكرم، وفريق فتيات صبرا وشاتيلا في لبنان، وذلك بحضور سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري انطوانيت سيدين، والعشرات من أبناء الجالية الفلسطينية، ومتضامنون.

واستمرت هذه البطولة التي تجرى كل عام من التاسع والعشرون من شهر تموز/يوليو وحتى الخامس من شهر آب/اغسطس.

وتشكل فرصة لأبناء الجالية الفلسطينية في النرويج من أجل الالتقاء بالأطفال الفلسطينيين المشاركين في البطولة، وتشجيعهم، وتقديم الدعم، والمؤازرة لهم.