رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، استشهاد الشابين محمود أبو سعن (18 عاما)، برصاص الاحتلال في طولكرم، وقصي جمال معطان (19 عاما)، برصاص مستوطنين، في قرية برقة شرق رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

شهيدان برصاص جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين في طولكرم وبرقة

بالحديد والنار.. حماس تقمع حراك «بدنا نعيش» السلمي في غزة وتستهدف الصحفيين بالتهديد والاعتقال

الرئيس يستقبل اللاعبتين فاليري ترزي وحلا القاضي

الأسيرات ينفذن خطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية

إرهاب المستوطنين في الضفة.. 591 عدوانا خلال 6 أشهر وتهجير مئات المواطنين

بيلين: أوسلو كان مؤقتا سيليه اتفاق سلام دائم منعه نتنياهو

أزمة ثقة كبيرة بين عناصر الاحتياط والنظاميين بسلاح الجو وحكومة نتنياهو

إحياء الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ.. ممنوع على بيروت تسمية قاتلها وهي تُقتل كل يوم

"الأيام":

شهيد وإصابات برصاص وهجوم المستوطنين في قرية برقة وإحراق سيارتين

الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين خلال 6 أشهر

الاحتلال يعدم شاباً من مخيم نور شمس بإطلاق الرصاص عليه من النقطة صفر

لجنة إسرائيلية تبحث الإثنين 3 مخططات بناء استيطانية في القدس الشرقية

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

القطاع: تظاهرات ضد الأوضاع المعيشية الصعبة وانتشار مكثف لأمن "حماس"

متطرف إسرائيلي يعتدي على تظاهرة سلمية بالشيخ جراح

إسرائيل تسمح لـ 6800 أميركي من أصل فلسطيني بالدخول دون تأشيرة

الأمم المتحدة وشركاؤها يقيمون الاحتياجات الإنسانية المُلحة للتجمعات الرعوية في فلسطين

هجوم بمسيرات أوكرانية على قاعدة روسية في البحر الأسود

ضابط إسرائيلي: نحن أمام موجة من الهجمات الخطيرة

"القدس":

شهيدان من برقة ومخيم نور شمس برصاص المستوطنين والجيش

الأمم المتحدة: 600 اعتداء للمستوطنين في الضفة منذ بداية العام الجاري

"يديعوت": العلاقات الأميركية. الإسرائيلية رفعت سقف المطالب السعودية

50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

الهدوء الحذر يسود "عين الحلوة" بعد اشتباكات دامية

بيلين: نتنياهو منع اتفاق سلام دائما مع الفلسطينيين

بورغسدورف: "الأبارتهايد" سيبقي القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي

أوكرانيا تؤكد إصابة إحدى مسيراتها لسفينة بقاعدة روسية في البحر الأسود

إسرائيل تستمر بفرض قيودها على حركة الغزيين الأميركيين