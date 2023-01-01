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المستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم

الجمعة 04 أغسطس 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يعيدون نصب خيمة في أرض شرق طولكرم



طولكرم/سما/

 أعاد مستوطنون مساء اليوم الجمعة، نصب خيمة في الأرض التي تقع بين بلدة كفر اللبد وخربة الحفاصي وضاحية ذنابة شرق طولكرم، والتي أزالها المواطنون أمس.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "أفني حيفتس"، وبحراسة جنود الاحتلال نصبوا خيمة في نفس المكان الذي تمكن فيه أهالي البلدة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوم أمس الخميس من إزالة وحرق خيمة مماثلة كانت بمثابة بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون قبل 20 يوما.

وأضافوا أن المستوطنين وجيش الاحتلال اقتحموا أحد المتنزهات التي يرتادها أهالي كفر اللبد والقرى المجاورة، والقريبة من المكان المستهدف وقاموا بطرد المتنزهين تحت تهديد السلاح.

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#طولكرم

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