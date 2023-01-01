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"إسرائيل" توجه تحذيراً لرعاياها في اثيوبيا

الجمعة 04 أغسطس 2023 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" توجه تحذيراً لرعاياها في اثيوبيا



القدس المحتلة/سما/

 أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا اليوم الجمعة للإسرائيليين المقيمين في منطقة جوندار بإثيوبيا وأولئك الذين يخططون للوصول إلى هناك في المستقبل القريب، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت في المنطقة في الأيام الأخيرة بين الجماعات المحلية المسلحة و قوات الأمن الاتحادية.

تقول الرسالة: "الطرق من وإلى جوندار مغلقة، وحتى المطار في جوندار مغلق" ، "يُطلب من الإسرائيليين المقيمين في مناطق جوندار وفولو وجوجيم البقاء في منازلهم، والتأكد من ان تكون هواتفهم المحمولة متاحة، والتأكد من أخذ أقصى قدر من الاحتياطات والتواصل والتحديث عن أوضاعهم من خلال السفارة الإسرائيلية في أديس أو من خلال غرفة العمليات في وزارة الخارجية "

وأعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيا محلية.

#اسرائيل #اثيوبيا

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