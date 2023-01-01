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موجة حرائق تطال عدة مناطق بالداخل المحتل

الجمعة 04 أغسطس 2023 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجة حرائق تطال عدة مناطق بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

نشبت حرائق عديدة في البلاد بفعل حالة الطقس والأجواء الخماسينية، إذ طالت مناطق مفتوحة ووعرية متفرقة ما ألحق أضرارا فيها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

في منطقة الجليل الأعلى، شبت ألسنة النار في منطقة مفتوحة بجسر "أريك" الواقع على شارع 87، ما استدعى طواقم معززة من الإطفاء ومروحيات لإخماد الحريق.


وأفيد بأن الحريق امتد إلى مساحة واسعة بفعل الهواء، فيما أغلق شارع 87 أمام حركة السير إثر تصاعد الدخان بكثافة.

وجرى مناشدة المتنزهين إلى عدم الاقتراب من مكان الحريق الذي امتد إلى 7 مواقع قريبة من "بارك هيردن".


إلى ذلك، استدعيت طواقم الإطفاء إلى حرائق أخرى في البلاد وعملت على إخمادها والسيطرة عليها.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران هذه الأيام بسبب أحوال الطقس التي تشهدها البلاد.

#اسرائيل

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