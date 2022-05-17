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4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الجمعة 04 أغسطس 2023 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري



رام الله/سما/

يواصل 4 أسرى في زنازين سجن "نفحة"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن "نفحة" نقلت الأسرى إلى الزنازين عقب إعلانهم للإضراب في 30 تموز/ يوليو المنصرم.

وأضاف أن الأسير حمدان (29 عاما) من بلدة برقة شمال غرب نابلس، معتقل منذ 4/10/2022، أما ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون جنوب جنين، معتقل منذ 8/2/2023، وهذا هو الاعتقال الأول الذي يتعرض له.

وبين أن الأسير خضر (25 عاما)، من مخيم الأمعري جنوب رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وأمضى سابقا 14 شهرا في سجون الاحتلال، وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة أعيد اعتقاله مجددا، أما الأسير خليل (23 عاما) من مخيم الفارعة جنوب طوباس، معتقل منذ 17/5/2022.

وأكد نادي الأسير، أن الأسرى الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، وما يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضالي، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى

#الاعتقال الاداري

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