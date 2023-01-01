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بيروت: الجهاد الاسلامي تستقبل وفد من الجبهة الشعبية- القيادة العامة

الجمعة 04 أغسطس 2023 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: الجهاد الاسلامي تستقبل وفد من الجبهة الشعبية- القيادة العامة



بيرزت/سما/

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة ونائبه د. محمد الهندي ، مساء الخميس (3-8) في بيروت ، وفد الجبهة الشعبية - القيادة العامة برئاسة أمينها العام الرفيق المناضل طلال ناجي .

حيث عقد لقاء استعرض مختلف المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية ، وتقييم لقاء العلمين وما ترتيب عليه من نتائج.

وأشاد المجتمعون بتصاعد عمليات المقاومة في مواجهة الاحتلال ، وتصدي المقاتلين الشحعان لاقتحامات جيش العدو في طولكرم ونابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية ، مؤكدين على أهمية استمرار المقاومة وأثرها في وقف المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا.

وأدان المجتمعون استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين بالضفة ، التي تمثل خدمة للعدو واستمرارا للتنسيق الأمني .

وجرى التوافق على جملة من المواقف ، كما اتفق على تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار اللقاءات وتنسيق المواقف بين حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة.

#الجهاد الاسلامي

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