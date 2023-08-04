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ما تقول آخر استطلاعات الرأي في "إسرائيل"؟

الجمعة 04 أغسطس 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما تقول آخر استطلاعات الرأي في "إسرائيل"؟



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" أن الفجوة تزداد بين معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس الذي حصل على 30 مقعدا، والليكود الحاصل على 27.

وأظهر الاستطلاع خسارة الائتلاف الحكومي الحالي مقعدين ليحصل على 53 مقعدا، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية. 

ووفقا للاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات في إسرائيل اليوم، سيحصل الليكود على 27 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" المتدين على 9 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضا على 7 مقاعد و"عوتسماة يهوديت" بقيادة بن غفير على 5 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 30 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 16 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، و6 مقاعد لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد مثلها للجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير.  فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.

ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع 36% ضرورة اعتماد "إصلاح قضائي" بالتوافق بين المعسكرين السياسيين في إسرائيل، فيما يعتبر 15% أن يجب تمرير "الإصلاح القضائي" للحكومة بشكل أحادي الجانب.

#اسرائيل

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