دخلت المستشفى مع ابنتها بسببه.. فنانة شهيرة تحذر المصريين من ماكدونالدز

وكالات

كشف المطرب، محمد محسن، عن إصابة زوجته الفنانة، هبة مجدي، وابنتهما ذهب، بالتسمم بعد تناول وجبات أحد المطاعم الشهيرة.

وكتب محمد محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن تعرض زوجته وابنته للتسمم، عقب تناولهما وجبة من مطعم ماكدونالدز للمأكولات.

ونشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها من داخل المستشفى، بعد إصابتها بالتسمم عقب تناول وجبة ماكدونالدز. وكتب محمد محسن: "احذروا ماكدونالدز، هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل ماكدونالدز".

وأكد محسن أنهما مكثا طوال الليل في المستشفى للعلاج من التسمم الذي تسببت فيه الوجبات. وأوضح أنه نشر الأمر من أجل تحذير الأشخاص من تناول وجبات ماكدونالدز، خاصة أنها ليست أول مرة.

وطمأن المتابعين عن حالة هبة مجدي وابنتهما، مؤكدا أنهما أصبحتا بخير، بينما قالت زوجته إن وجبات ماكدونالدز، خاصة فرع التجمع بجوار مدرسة نارمر، سيئة، محذرة الجميع من تناولها.