رام الله/سما/

تصدرت عناوين اعتداءات الاحتلال المستمرة في أنحاء الضفة وبدء المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال خطوات احتجاجية، إضافة إلى تطورات الأحداث في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين.

* "الحياة الجديدة":

- إصابات واعتقالات وتجريف أراض واقتلاع أشجار في الضفة والاحتلال يغلق مدخل أريحا الجنوبي

- الأسرى الإداريون في "عوفر" يشرعون بخطوات احتجاجية ضد استمرار اعتقالهم

- هدوء في مخيم عين الحلوة بعد ليلة عنيفة بين فتح ومليشيا التكفيريين

- الرئيس يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة للانتخاب الاردنية ويتلقى اتصالا هاتفيا من ميقاتي واللواء البيسري

- الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو.. ألم لا يفارق عائلات الشهداء

- مقتل شاب نتيجة شجار بغزة وطفل إثر حادث سير في يتما

- الانتحار.. وسيلة يتخذها بعض الشبان للهرب من الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة

- انتهاء جلسة المحكمة العليا حول منع عزل نتنياهو دون قرار.. ووزراء يهاجمونها

- الحرارة حول معدلها السنوي

* "الأيام":

- إصابات خلال مواجهات في بيت أمر وطورة وتجريف اراضي واقتلاع زيتون في بلدة بتير

- الاحتلال يغلق مدخل أريحا الجنوبي بعد مزاعم بوقوع عملية إطلاق نار

- أهالي كفر اللبد يزيلون بؤرة استيطانية من أراضيهم

- المعتقلون الإداريون يشرعون بخطوات احتجاجية ضمن برنامج موحد لعصيان

- محكمة الاحتلال تصادق على هدم شقة الشهيد خير علقم

- لبنان: هدوء في مخيم عين الحلوة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة

- الرئيس لميقاتي: ندعم جهود الحفاظ على النظام والقانون

- مقتل مواطن وإصابة آخرين في شجار عنيف غرب غزة

- سطو مسلح على فرع بنك في السموع

- "سيتي بنك" يخفض توقعاته للنمو في إسرائيل

- "العليا الإسرائيلية" تشرع بمراجعة قانون يهدف إلى حماية نتنياهو

- غالانت يحاول التقليل من أهمية خيمة حزب الله: حدث صغير وغير استراتيجي

- انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

* "القدس":

- إغلاق مدخل أريحا عقب إطلاق نار على سيارة مستوطنين

- عمليات تجريف واقتلاع أشجار وإصابات واعتداءات

- أهالي كفر اللبد يزيلون بؤرة استيطانية

- الرئيس وهنية يبحثان مع مسؤولين لبنانيين الأوضاع في مخيم عين الحلوة

- توسيع شبكة الطرق المرتبطة بالقدس الشرقية والمستوطنات في الضفة

- السلاح في الضفة يثير قلق إسرائيل

- ألمانيا تدعم "الأونروا" بمبلغ 28 مليون يورو

- مئات الأطباء يعتزمون مغادرة إسرائيل

- مشرعون اميركيون يروجون لقطع العلاقات الأمنية مع السلطة