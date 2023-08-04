الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والخليل

القدس المحتلة/الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواطنين من القدس والخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت المواطن محمد إبراهيم العصيص (37 عاما) وفتيش منزله ومنزل اشقائه جعفر، ومحمود، وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت الشاب آدم هشام طافش، من مخيم العروب شمال الخليل عقب مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وأصابت عددا من المواطنين بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الأسير المحرر موسى زهران، وأحمد أبو عيد، عقب مداهمة منزليهما.

وأشار إلى أن موجهات عنيفة اندلعت في البلدة اصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب المقدسي محمود ضراغمة.

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