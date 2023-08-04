فلسطين تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة إعدام الشهيد أبو سعن

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بحق الشهيد محمود أبو سعن (18 عاما)، خلال اقتحامها الوحشي لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

ورأت بأن تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته؛ محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع، وجر المنطقة برمتها الى دوامة من العنف لا ينتهي.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، كما دعت الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إعدام جنود الاحتلال الفاشي للشاب محمود أبو سعن (18 عاما) في مدينة طولكرم فجر اليوم الجمعة.

وقال فتوح، في بيان، "إن تصاعد جرائم حكومة الاحتلال النازية ضد شعبنا ومحاصرة القرى والمدن وإغلاقها بالحواجز وإطلاق العنان لعصايات المستوطنين بالاعتداء على المواطنين، هي جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها حكومة النازيين الجدد في إسرائيل".

وأضاف "ان هذه الحكومة هي مجموعة من الارهابين القتلة يرتكبون المجازر اليومية بحق الاطفال والأبرياء من المدنيين دون حساب أو موقف من المجتمع الدولي ومؤسساته لوضع حد لهذا الاجرام اليومي بحق أبناء شعبنا".

وتابع، ان دماء أبناء شعبنا والضحايا اليومية ستبقى شواهد على جرائم الاحتلال الفاشي وشاهدا على حقنا في أرضنا، وان شعبنا سيبقي صامدا مدافعا عن مقدساته وأرضه حتي يتم كنس الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.

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