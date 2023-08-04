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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

الجمعة 04 أغسطس 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن



نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفقا لما أفادت به مصادر في الهلال الأحمر بنابلس لـ"وفا".

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعوا المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

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#نابلس

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