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إصابة الوزير مؤيد شعبان إثر اعتداء الاحتلال

الجمعة 04 أغسطس 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الوزير مؤيد شعبان إثر اعتداء الاحتلال



رام الله / سما /

 أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وذكر الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان، أن قوات الاحتلال اعتدت على الوزير شعبان بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.

وذكرت الوكالة الرسمية بأنه جرى نقل الوزير شعبان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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