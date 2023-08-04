مصرع عامل سقط من علو في الناصرة

القدس المحتلة / سما /

لقي عامل مصرعه، الجمعة، من جراء سقوطه من علو خلال عمله في ترميم منزل في مدينة الناصرة.

وأفادت الطواقم الطبية بأن العامل (45 عاما) لقي مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أربعة طوابق خلال أعمال ترميم منزل في الناصرة.

وقال أحد المسعفين إن العامل كان "ملقى بالقرب من المبنى فاقدا للوعي دون نبض وبدون تنفس" عندما وصلت الطواقم الطبية.

وأضاف "أجرينا فحوصات طبية لكن إصابته كانت حرجة وكان علينا إقرار وفاته".

ومنذ مطلع العام الجاري، لقي نحو 44 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة في أنحاء البلاد، من بينهم 23 قضوا في حوادث بقطاع البناء.