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وفد طبي أمريكي يصل غزة لاجراء عمليات في العظام

الجمعة 04 أغسطس 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي أمريكي يصل غزة لاجراء عمليات في العظام



 وصلت بعثة طبية أمريكية للعظام" فجر" في زيارة تستمر حتى يوم 11 آب- أغسطس لتقديم المساعدات الطبية وإجراء عمليات.


وتحت شعار لم ننس فلسطين وصلت البعثة المكونة من 32 فردا 30 من الولايات المتحدة و2 من البرتغال "لتقديم مساعدات طبية وإجراء عمليات جراحات العظام (استبدال المفاصل، طب الرياضة، القدم والكاحل) للمرضى الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة مع قوائم انتظار تمتد لأكثر من خمس سنوات وإجراء 150 عملية جراحية في مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي

كما ستقوم البعثة بتدريب أكثر من 60 جراحًا وموظفًا طبيًا في المستشفيات الرئيسية الثلاث في غزة.

واوضحت وزارة الصحة انه سيجري إجراء بحوث صحية عامة من خلال مشاركة 90 طالبًا طبيًا متخرجًا في جامعات غزة لدراسة نقائص العظام والعمل مع علماء فجر لوضع إجراءات تصحيحية ونقل الزرع الجراحية المتقدمة اللازمة لجراحة العظام

كما سيجري إجراء 50 جراحة استبدال الركبة الكلية وإجراء 50 جراحة طب الرياضة وإجراء 50 جراحة القدم والكاحل وتقديم أكثر من 13 باليت من المعدات الطبية بتكلفة تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار.

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