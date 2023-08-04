  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألمانيا توقع اتفاقيات بقيمة 28 مليون يورو لدعم "الأونروا"

الجمعة 04 أغسطس 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا توقع اتفاقيات بقيمة 28 مليون يورو لدعم "الأونروا"



غزة/ سما /

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم اللاجئين.وقالت الوكالة في بيان لها أمس الخميس، إنها والحكومة الألمانية "وقعت من خلال بنك التنمية الألماني ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين".

وصرح أوليفر أوكزا، رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله بالضفة الغربية، في ذات البيان: "ستواصل الحكومة الألمانية دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة".

وأضاف: "ستقدم الاتفاقيات الجديدة مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين".

ولفت إلى أن "الاتفاقيات سوف تمكن الأونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها. وهذا من شأنه أن يجعل خدمات الأونروا أكثر كفاءة وسهلة الوصول من قبل لاجئي فلسطين".

وقالت الوكالة: "سيعمل هذا التمويل على تحسين البنية التحتية في مخيمات لاجئي فلسطين في لبنان وقطاع غزة، ودعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وأضافت "تهدف الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها إلى توفير 12 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: طلبة من "كتلة الشبيبة"يهاجمون صحفيين في الخليل

غالانت عن خيمة حزب الله: "حدث صغير وغير إستراتيجي"

بسبب زيارتها لإسرائيل.. مهرجان الحمامات يلغي حفلا للفنانة آمال المثلوثي

وزير الخارجيّة الفلسطينيّ: إدارة بايدن مخيّبة للآمال... نتّجه إلى الصين

ميقاتي : من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ إلى الاقتتال الدموي

سطو مسلح على بنك جنوب الخليل

داعش يعلن اسم زعيمه الجديد

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. رسائل إسرائيلية للسعودية تطالبها بسرعة التوصل لاتفاق تطبيع بينهما

image_processing20230804-728895-wsj9i2

ضابط إسرائيلي: نحن أمام موجة من الهجمات الخطيرة

٢٠٢٣٠٨٠٤-٠٥٤٨٤٤-fa128d2a-c783-418a-8321-82fbbc7d8d1a-1691123249

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

5tURs

سرايا القدس تكشف عن اختراق 3 مجموعات تابعة للشاباك

غزة: مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار عائلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية