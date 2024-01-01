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نتنياهو يتجه لعدم تمديد ولاية شقيق هرتسوغ

الجمعة 04 أغسطس 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتجه لعدم تمديد ولاية شقيق هرتسوغ



القدس المحتلة / سما /

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم تمديد ولاية مايك هرتسوغ، كسفير لإسرائيل في الولايات المتحدة لعام ثالث، لينهي منصبه في أكتوبر/ تشرين أول 2024.

وهرتسوغ، هو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وكانت قناة 13 العبرية ذكرت أن نتنياهو اتهمه مؤخرًا بأنه لم يفعل الكثير من أجل التنسيق لتحديد زيارة له للولايات المتحدة ولقاء الرئيس جو بايدن.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، عن مصادر مقربة من نتنياهو، إلى أن الأخير لن يمدد للسفير هرتسوغ ولاية جديدة، وربما تكون هذه رسالة له أنه من الأفضل أن لا يطلب تمديد ولايته، حتى لا يتم الرد عليه بالرفض.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن أي سفير يجب أن يحدم فقط لمدة 3 سنوات، قابلة لتقديم طلب تمديد لعام واحد.

وبذلك سيصبح أمام نتنياهو في نهاية العام المقبل، فرصة لتعيين سفير جديد في هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع، وقد يعرضه على أحد وزرائه أو مساعديه.

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