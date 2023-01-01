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داعش يعلن اسم زعيمه الجديد

الجمعة 04 أغسطس 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعش يعلن اسم زعيمه الجديد



وكالات

أكد تنظيم داعش ، مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القرشي واختيار أبو حفص الهاشمي القرشي خليفة له، وفقا لما أعلنه متحدث باسم التنظيم عبر تسجيل غير مؤرخ نشر على قناة للتنظيم على تطبيق تيليغرام.

وقال المتحدث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري، في رسالة صوتية إن القرشي قتل في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.

وأضاف أن القرشي قتل على يد أعضاء في "هيئة تحرير الشام"، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا، عند محاولته أسرهم في إدلب. وأوضح الأنصاري أنه قاتلهم حتى مات متأثرا بجروحه، مشيرا إلى أن الجماعة المرتبطة بالقاعدة اعتقلت بعض أفراد داعش الذين كانوا مع القيادي القتيل، ومن بينهم أبو عمر المهاجر، وهو متحدث آخر، ومازالوا جميعهم في الأسر.

وهذا هو أول إعلان رسمي يصدر عن التنظيم حول مصير زعيمه السابق منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل أن قوات المخابرات التركية قتلته في سوريا.

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