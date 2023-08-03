سرايا القدس تكشف عن اختراق 3 مجموعات تابعة للشاباك

غزة/ سما /

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، عن اختراق 3 مجموعات تابعة للشاباك الإسرائيلي.

وبثّت سرايا القدس فيلمًا بعنوان: "بيت العنكبوت 2"، والذي كشف عن اختراق 3 مجموعات تابعة للشاباك الإسرائيلي يديرهم ضابط في الموساد في ضربات أمنية متزامنة.

وبحسب الفيلم، جندت سرايا القدس 6 من مجاهديها لاختراق منظومة الشاباك الإسرائيلي، وأطاحت بثلاثة مجموعات تابعة للشاباك ويديرهم ضابط في الموساد في عملية أمنية معقدة.

ونوه إلى أن: "ضباط الشاباك انتحلوا شخصيات ضباط في أجهزة السلطة والمخابرات الأردنية وشخصية ممثل عن الاتحاد الأوروبي (..) الضابط الإسرائيلي يحاول ايهام أحد مجندي السرايا بحبه للمقاومة ورغبته بمساعدة شبابها عبر (بوابات شرعية)".

وأكدت سرايا القدس أنها أدارت عملية التجنيد والتشغيل عبر عدة عراقيل وضعتها أمام ضباط الشاباك للإيقاع بالمزيد منهم، وأن ضابط الموساد المحوري باسمه المستعار (أبو اللطف) حاول اقناع أحد مجندي سرايا القدس بالعمل معه مقابل كادر وظيفي عمومي.

وأورد الفيلم: "سرايا القدس وعبر مجنديها أوهمت الضابط بمزيدٍ من الثقة في محاولةٍ لدفعه للاسترخاء الأمني وكشف مزيد من الأساليب والإجراءات لضباط آخرين".

ودعا جهاز أمن سرايا القدس، المتخابرين للتوبة العاجلة والتواصل معه لإدارة ملفهم بسرية وحكمة عالية تجنبهم مصيرهم السيء.

وكشفت سرايا القدس، صورة جديدة لضابط الشاباك الإسرائيلي "آدم"، وتم التقاطها عبر المجند 106.