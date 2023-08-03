الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين تدينان الاعتداء على الصحفيين في الخليل

رام الله / سما /

أدانت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتداء مجموعة من طلبة جامعة الخليل على عدد من الزملاء الصحفيين أثناء عملهم الصحفي.

وقالت النقابة ان عدد من الطلاب اعتدوا بالضرب على الصحفيين نضال النتشة وساري جرادات وعبد المحسن شلالدة ولؤي عمرو خلال تغطيتهم وقفة طلابية

وطالبت النقابة في بيان، ادارة جامعة الخليل والشرطة الفلسطينية بمحاسبة مرتكبي الاعتداء وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات ، وتوفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين.

وبدورها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" الأحداث التي وقعت في جامعة الخليل وأمام حرم الجامعة، وتطالب إدارة الجامعة والجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الطلاب والطالبات والصحفيين.

وتطالب الهيئة احترام العمل الطلابي دون تمييز، وتحييد الجامعات عن أية مناكفات حزبية .

وقالت الهيئة في بيان أنها تتابع مع إدارة الجامعة والجهات الرسمية منذ أمس من أجل فتح تحقيق جنائي وإداري في الاعتداءات التي جرت على الطالبات والصحفيين، وإجراء محاسبة جدية وضمان وضع سياسات من شأنها عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة وتحييد العناصر الأمنية في أية خلافات بين الطلاب.