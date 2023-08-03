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مصرع طفل 3 سنوات إثر حادث دعس في نابلس

الخميس 03 أغسطس 2023 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل 3 سنوات إثر حادث دعس في نابلس



رام الله / سما /

 لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة يتما جنوب نابلس .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، أن اشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وقوع حادث دعس لطفل في بلدة يتما بنابلس وهو من سكان قرية قصرة جنوب نابلس، حيث تحركت قوة من شرطة المرور للمكان ، وتم نقل الطفل إلى مشفى النجاح حيث أعلن الأطباء عن وفاته .

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث و ضبطت الشرطة المركبة التي كان يقودها السائق، وتم مباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابسات الحادث .

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