ميقاتي : من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ إلى الاقتتال الدموي

رام الله / سما /

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أن الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة منذ قرابة الأسبوع، يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية أن ميقاتي تابع الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أجرى اتصالَين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور. وتلقى ميقاتي اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجدد ميقاتي مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم، والذي دفعوا في السابق أثمانا غالية بسببه.

وشدد ميقاتي على أنه "من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".

وأكد أن "الجيش، كما سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية، سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".