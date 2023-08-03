شاهد: طلبة من "كتلة الشبيبة"يهاجمون صحفيين في الخليل

رام الله / سما /

ادخل الى المستشفى الاهلي المصور الصحفي نضال النشتة، بعد تعرضه للضرب من قبل مجموعة من الطلبة، بعد قيامه بتغطية وقفة للطلبة أمام جامعة الخليل.

وبحسب مصادر طبية، فإن اصابة النتشة هي متوسطة الى طفيفة ويعاني من كدمات في انحاء متفرقة من جسده ناجمه عن تعرضه للضرب.

وأفاد المصور الصحفي ساري جرادات، بأن مجموعة من طلبة جامعة الخليل محسوبين على كتلة الشبيبة الفتحاوية الطلابية، هاجمتهم خلال قيامه مع الصحفي نضال النتشة، ولؤي عمرو وعبد المحسن شلالدة، وقاموا في البداية بتهديدهم والطلب منهم بعدم التصوير، وخلال ذلك تم سحب نضال الى أحد المطاعم القريبة من جامعة الخليل، فلحقه شابين واعتدوا عليه بالضرب، وقام أحدهم بمحاولة اختطاف هاتف الزميل نضال، ومن ثم قام بسرقة كاميرا الزميل نضال، وقام أحد الطلبة برشه بغاز الفلفل اضافة الى رشنا بغاز الفلفل ايضاَ.

من جانبه قال المصور الصحفي لؤي عمرو، بان تم تهديده من قبل مجموعة من الطلبة، وحاولوا اجباره على مسح ما تم تصويره، وبشكل همجي حاولوا سرقة هاتف نضال، وقاموا بالاعتداء علينا وخاصة على الزميل نضال النتشة.

واشار الى ان الطلبة قاموا بالاعتداء على طالبات كن يتواجدن في الاعتصام أمام الجامعة نظراً لقيامهن بتصوير عملية الاعتداء علينا.

وأكد جرادات وعمرو بأنهم سيقومون بتقديم شكوى لدى الشرطة بعد تقديم شكوى لدى الهيئة المشتقلة لحقوق الانسان، مع التأكيد على ملاحقة المعتدين عليهم عشائريا لمنع تكرار حدوث ذلك مع اي صحفي.