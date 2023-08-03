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الرئيس عباس يستقبل وفداً من الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية

الخميس 03 أغسطس 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وفداً من الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية



رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية برئاسة المهندس موسى المعايطة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، وسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور.

وأكد الرئيس عباس على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المستمر والدائم بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.

وأشاد، بالتعاون المستمر بين لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة للانتخاب، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات.

يُذكر أن وفد الهيئة المستقلة للانتخاب في زيارة لفلسطين، للمشاركة في ورشة العمل التي تقيمها لجنة الانتخابات المركزية حول الإصلاح الانتخابي.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل.

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